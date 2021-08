Trabzonspor-Roma, le formazioni ufficiali: Pellegrini-Shomurodov dal 1', in campo anche Hamsik

Esame a Trebisonda per la Roma di Mourinho, opposta ai turchi del Trabzonspor nell'andata del playoff della nuova Europa Conference League. Pellegrini recupera e compone il trio con Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov. Spazio anche alle new entry Rui Patricio e Vina. Tra gli avversari, in campo gli ex Gervinho e Bruno Peres, oltre ad Hamsik.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Koybasi; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. All. Avci

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho