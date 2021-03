Troppi pareggi per il Sassuolo? De Zerbi: "Vuol dire che non siamo pronti per fare alcune cose"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, ha parlato anche dei troppi pareggi della sua squadra in questo campionato: "Nei pareggi spesso abbiamo avuto più occasioni da gol e più situazioni per vincere rispetto a quelle per poterla perdere. Se abbiamo fatto tanti pareggi, una volta per un motivo, una volta per un altro, non siamo riusciti a vincere vuol dire che non siamo pronti per alcune cose o i giocatori determinanti non hanno attraversato un bellissimo periodo. Ora sono tornati a star bene, quindi così si spiega la facilità maggiore ad andare in gol".