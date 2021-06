Udinese, anche la tv ufficiale conferma: Pedro Pereira e Maximiliano Romero in definizione

"⚽Sono Pedro Pereira e Maximiliano Romero i due nuovi nomi in entrata nel mercato bianconero. Ormai in dirittura di arrivo le trattative per il difensore portoghese, di proprietà del Benfica e reduce da una stagione a Crotone, e per l’attaccante classe ’99 in forza al Psv Eindhoven". Così, UdineseTv, canale ufficiale del club bianconero, conferma che le trattative per i due giocatori sono in chiusura.