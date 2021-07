Udinese pronta a salutare Musso e De Paul, poi arriveranno diversi rinforzi

vedi letture

È un mercato già attivissimo quello dell’Udinese, soprattutto per quanto riguarda i suoi due attori principali della stagione 2020/2021, ovvero Musso e Rodrigo De Paul. Dopo RoD infatti pare essere arrivata anche l’offerta giusta per il portierone argentino che, come ampiamente pronosticato, andrà in una squadra che gioca le coppe europee. I desideri dell’ex Racing Avellaneda saranno dunque soddisfatti, i 20 milioni messi sul piatto dall’Atalanta dovrebbero bastare per il trasferimento. Da capire ora gli orobici come si muoveranno con Gollini, visto che l’estremo difensore friulano andrà a prendere il suo posto.

Fatte le cessioni dei due gioielli, l’Udinese dovrà operare sul mercato per sopperire all’addio di un’accoppiata di giocatori che ha portato tantissimi punti nell’ultima stagione. In porta piace ancora Agustin Rossi del Boca, per continuare la tradizione argentina, ma in pole pare esserci Matheus del Braga. L’estremo difensore brasiliano, con passaporto portoghese, è ritenuto il più idoneo per prendere il posto di Musso. Si tratta di un profilo esperto, classe ’92, quindi non di una giovane scommessa come di solito ci avevano abituato i friulani. Dopo tanti anni positivi in Portogallo però sembra pronto per il salto in Italia e per non far rimpiangere il portiere della Seleccion. Non sono comunque da escludere sorprese in pieno stile Pozzo, come potrebbe essere Luis Maximiano, classe ’99 e quindi già più nella filosofia bianconera. Il ragazzo è già nel giro dell’U21 portoghese, non sarà quindi una trattativa semplice.

Attivissimo il mercato anche in attacco. Maximiliano Romero, che ormai sembrava in procinto di vestire il bianconero, è stato messo in standby e si allontana sempre di più. I noti problemi al ginocchio stanno facendo tentennare l’Udinese, che probabilmente virerà su altro per rinforzare un reparto offensivo che necessita di almeno due rinforzi. Rimane Nacho Pussetto, su cui i Pozzo puntano tantissimo e che nella prossima stagione sarà uno dei perni per risolvere l’astinenza da gol delle zebrette. Nessun problema invece per Pedro Pereira, che firmerà un quadriennale mettendo sempre più in bilico la posizione di Larsen, altro giocatore che sembra poter cambiare casacca in questa sessione di mercato.

Gli investimenti però non si limiteranno solo a porta e attacco. Decidendo di non riscattare Kevin Bonifazi infatti ci sarà bisogno anche di un difensore da affiancare a Becao, Samir, Nuytinck e De Maio. Un mercato dunque che dovrà portare a diversi innesti in praticamente tutti i reparti. Sono attesi dunque tanti acquisti e nel mentre i Pozzo dovranno essere anche bravi a piazzare come ogni anno i giocatori non ritenuti pronti per la prima squadra come Ingelsson, passato all’Hansa Rostock. Incedibile infine, nonostante le tante voci, Nahuel Molina. L’esterno destro è ritenuto il prossimo gioiello friulano e non si vogliono affrettare i tempi, a meno che non arrivi la classica offerta irrinunciabile.