Ufficiale La firma con il Bari si avvicina? Intanto Minadeo ha risolto il contratto con il Lecco

La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Antonio Minadeo non è più il Direttore Sportivo del Lecco, con il quale ha risolto consensualmente il contratto. Il dirigente ha ricevuto la corte del Bari, e a questo punto c'è solo da attendere il suo annuncio in biancorosso.

Intanto, però, la nota dei lombardi:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il Direttore Sportivo Antonio Minadeo.

Aniello Aliberti, presidente Calcio Lecco 1912: “Ringrazio sentitamente Antonio Minadeo per il lavoro svolto in questo biennio. Al di là di quelli che sono i percorsi professionali, tra di noi esiste una stima che oltre ai percorsi e alle opportunità resterà immutata, dettata da un rapporto umano quasi familiare che resterà solido e profondo”.