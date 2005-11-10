Un altro difensore per la Scafatese. C'è l'accordo con il classe 2007 Terribili
Archiviato per un po' il discorso rinnovi, la Scafatese ha iniziato ad annunciare quest'oggi anche dei volti nuovi e, dopo Mattia Scognamiglio, ecco un altro profilo, sempre per la difesa: è stato infatti raggiunto l'accordo con il classe 2007 Cristian Terribili.
Di seguito, la nota ufficiale:
"La Scafatese comunica ai tifosi e agli organi di stampa di aver acquisito le prestazioni sportive di Cristian Terribili.
Difensore classe 2007, utilizzabile sia come centrale che come terzino, Terribili è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Perconti, per poi passare all’Albalonga nel 2024/2025.
Sempre con la compagine laziale, inoltre, lo scorso anno Terribili ha collezionato un bottino di 34 presenze tra regoular season e Play Off, riuscendo anche a meritare la convocazione nella Rappresentativa Serie D di mister Giannichedda".