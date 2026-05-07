TMW Udinese, c'è il prezzo per Oumar Solet. Su di lui ci sono Newcastle e Inter

"Voglio essere un grande giocatore e faccio del mio meglio per diventarlo. Sapevo dell'inizio che se fossi venuto a Udine avrei potuto dimostrare le mie qualità in un campionato con grandi squadre come la Serie A, ma per adesso io sono all'Udinese e voglio dare il 100% per la squadra". Oumar Solet probabilmente saluterà durante la finestra trasferimenti di questa estate.

Solet è valutato circa 25 milioni di euro da parte dell'Udinese. Nelle scorse settimane è stato visionato dal Newcastle, mentre l'Inter lo sta seguendo sin da quando è arrivato in Italia, un anno e mezzo fa, anche perché i bianconeri lo hanno acquistato a parametro zero e sarà una plusvalenza praticamente completa.

Nei giorni scorsi lo stesso Solet aveva parlato così della sua annata. "Penso che sia stata una buona stagione, possiamo fare meglio dell'anno scorso avendo ancora quattro partite a disposizione. Ci siamo posti l'obiettivo di fare più punti possibile e raggiungere la quota dei 50 è fattibile. Quest'anno abbiamo più giocatori offensivi, abbiamo più opzioni per permettere al mister di schierare la miglior squadra per vincere. Se facciamo ancora 5 o 6 punti la stagione è davvero buona. A livello personale sono felice della mia stagione, penso che si possa sempre fare meglio ma sono contento: darei un 7 alla mia stagione".