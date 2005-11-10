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Udinese, Camara firma il rinnovo: contratto fino al 2029 per il centrocampista
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Abdoulaye Camara rinnova con l'Udinese. Il centrocampista bianconero ha firmato un contratto fino al 2029. Lo rende noto il club friulano con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale:
"Un grande talento del panorama calcistico europeo rinnova il suo contratto con l'Udinese: Abdoulaye Camara sarà bianconero fino al 30 giugno 2029.
Camara in questa stagione ha raccolto un bagaglio di esperienza importante al suo primo anno in una prima squadra, culminato con l’esordio in Serie A nell’ultima gara casalinga dell’Udinese. In bocca al lupo, Abdoulaye!".
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