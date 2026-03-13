Udinese, Collavino: "Stadio esaurito contro la Juve, arriviamo al match nel modo migliore"
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Ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato del momento della squadra di Runjaic dopo le sfide contro Fiorentina e Atalanta ed in vista del match contro la Juventus di questo fine settimane: "Dal punto di vista sportivo ci avviciniamo in modo adeguato alla gara di domani. Lo stadio sarà esaurito, sarà bello avere un palcoscenico all'altezza per una sfida di alto livello".
Come sta la squadra?
"Dopo alcune partite negative abbiamo fatto una vittoria convincete contro la Fiorentina e una prova convincente con l'Atalanta, ora ci aspetta un test difficile contro la Juventus".
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