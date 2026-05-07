Udinese, Collavino dopo il rinnovo di Karlstrom: "Giocatore di spessore internazionale"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo il rinnovo fino al 2030 del capitano Karlstrom. Queste le sue parole: "Il rinnovo di Jesper, il nostro capitano, è un momento molto importante che rafforza ulteriormente le basi tecniche per il prossimo futuro. Karlstrom si è calato immediatamente nella nostra realtà dimostrando senso di appartenenza e leadership, in campo e fuori, al servizio della squadra. Si tratta di un calciatore di spessore internazionale, che sarà protagonista con la Svezia ai prossimi Mondiali e da il contributo ideale in termini di mentalità ed esempio verso i tanti giovani talenti della nostra rosa. Per questo siamo molto entusiasti di proseguire insieme".

Il comunicato dell'Udinese con l'annuncio del rinnovo di Karlstrom.

Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con il capitano Jesper Karlstrom fino al 30 giugno 2028.

Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra.