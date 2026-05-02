Udinese, Collavino: "La forza dell'Udinese è lo scouting, ormai un brand"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Da ambasciatori quali siamo era doveroso ricordare questo evento, anniversario di una ferita profonda, simbolo di resilienza che ci ha riqualificato nel mondo. Da friulano sono emozionato nel vedere tanti vigili del fuoco sugli spalti, volontari di ieri e di oggi. Ricordare in maniera adeguata queste ricorrenze sia doveroso e rispettoso nei confronti del territorio. La squadra giocherà con una maglia celebrativa, Kamara ha rimarcato questo progetto".

Importante chiudere bene quest'anno?

"Stiamo consolidando un progetto dove mister Runjaic ha lavorato in maniera precisa, la società ha fatto investimenti importanti e oggi abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso".

La forza dell'Udinese sono i giovani inseriti?

"La nostra forza è il lavoro di scouting. In questo l'Udinese sta dando grande sostanza, ormai è un brand. Atta sta raggiungendo delle prestazioni di altissimo livello, ma anche Okoye e Kristensen. Penso a Zaniolo che ha trovato le condizioni per potersi rilanciare, anche Solet. Tanti giovani di prospettiva come Miller, Mlacic... avranno occasione per dimostrare il loro potenziale".