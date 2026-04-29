Udinese, Collavino: "Possiamo lottare divertendoci. La nostra crescita è costante"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, è intervenuto in occasione della serata che è stata dedicata agli Udinese Club della Bassa Friulana, parlando così della stagione ormai praticamente conclusa ai media presenti, tra cui TuttoUdinese.it: "Siamo arrivati a quattro partite dalla fine con gli stessi punti che avevamo al termine della scorsa stagione, confermando una crescita a piccoli passi, ma costante".

Collavino ha ricordato quali sono gli obiettivi e qual è la situazione attuale dei bianconeri, precisando come ci sia stato un miglioramento nell'ultimo periodo: "Davanti a noi in classifica ci sono posizioni che fino a poche settimane fa sembravano lontane e che adesso sono alla nostra portata, così come la quota dei 50 punti. Possiamo continuare a lottare divertendoci".

Infine ha ricordato come il 2 maggio contro il Torino ci saranno diverse iniziative visto che saranno passati 50 anni dal terremoto che ha colpito il Friuli: "La partita di domenica e quello che accadrà prima è il nostro modo di ricordare la tragedia avvenuta 50 anni fa: ci è sembrata la cosa più opportuna, inoltre inviteremo i sindaci dei paesi terremotati e indosseremo una maglia speciale. È anche un modo per dire grazie a chi ha dato una mano, dagli Alpini ai Vigili del Fuoco ai volontari; spero ci sarà tanta gente allo stadio perché sarà un momento davvero importante".