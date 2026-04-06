Udinese-Como 0-0, le pagelle: la difesa friulana imbriglia l'attacco lariano
Udinese-Como 0-0
UDINESE
Okoye 6 - Quasi mai impegnato, gara di ordinaria amministrazione.
Kristensen 6,5 - Buona gara, fatta di attenzione e concentrazione.
Kabasele 7 - Roccioso in difesa, non fa passare uno spillo e aiuta sempre i braccetti in caso di necessità quando resta uno spazio aperto (dall' 87' Bertola sv).
Solet 7 - Gara autorevole per il francese, che difende con sicurezza e dà spesso il via all'azione.
Ehizibue 6,5 - Tiene bene la posizione, non cercando mai di strafare e proando sempre a trovare il compagno meglio posizionato (dall'88' Zarraga sv).
Ekkelenkamp 6 - Corre tantissimo in fase di copertura e la sua gara finisce infatti per crampi. (dal 70' Gueye 6 - Entra con il piglio giusto, trovando un paio di conclusioni).
Karlstrom 6,5 - Tiene bene i tempi della sua squadra, abbassandosi e alzandosi qusando serve e facendo bene da diga.
Piotrowski 6 - Molta sostanza per il centrocampista polacco, che corre ovunque. Prova un paio di incursioni in avanti, senza essere però particolarmente graffiante (dal 64' Miller 6 - Un paio di spunti buoni in una gara chiaramente più difensiva che offensiva).
Kamara 6 - Fa la fascia un numero indefinito di volte difendendo bene, ma quando arriva sul fondo i suoi cross potrebbero essere più efficaci (dal 70' - Arizala 6 - Subentra dando vivacità alla fascia con le sue accelerazioni).
Atta 6,5 - Indietreggia bene per poi sganciarsi in avanti. Un paio di incursioni offensive interessanti con cui riesce a conquistarsi dei falli e costringe gli avversari al giallo.
Zaniolo 5,5 - Nell'inedito ruolo di falso nove. Corre tantissimo e agisce in più posizioni. Copre molto il campo, ma perde di efficacia in zona offensiva.
Runjaic 6,5 - Senza Davis la gara prometteva di essere molto complicata. I suoi però mettono in campo il piglio giusto fin da subito, facendo tanta densità per non dare spazi allo strapotere offensivo del Como. In attacco i suoi provano qualcosina, ma l'assenza di un centravanti di ruolo è evidente.
COMO
Butez 6 - Viene impegnato in qualche circostanza, ma non deve mai strafare per uscirne senza problemi.
Smolcic 6 - Benino in fase difensiva e poco altro però per lui (dall'87' Van der Brempt sv).
Kempf 7 - Non concede quasi nulla nella sua area di rigore. Prova un paio di verticalizzazioni interessanti per le frecce della sua squadra. Eccellente la chiusura su Zaniolo all'80'.
Diego Carlos 6,5 - In un paio di circostanze va leggermente in sofferenza, ma ne esce sempre bene e concede il minimo sindacale all'attacco avversario.
Alex Valle 6 - Non soffre molto in difesa, ma quando si sgancia non riesce ad essere pungente come potrebbe.
Da Cunha 6 - Prova a non limitarsi al compitino cercando di sgancarsi in un paio di circostanze, anche se manca la giocata di qualità.
Perrone 6 - Ci mette sostanza in mediana, ma non riesce a dare molto altro, non trovando guizzi di qualità (dal 58' Sergi Roberto 6 - Cerca di dare un po' più di coraggio ai suoi, si fa vedere con una bella incursione in area).
Diao 6 - Si fa vedere con un paio di sgasate delle sue, ma i compagni tendono a lasciarlo da solo all'uno contro uno e fa un po' quel che può in solitaria (dall'80 Morata sv).
Caqueret 5,5 - Finisce spesso nell'imbuto, praticamente mai nel vivo del gioco e chiuso sistematicamente dalla difesa avversaria (dal 59' Baturina 5 - Segue la falsariga di Nico Paz, cerca qualche spazio sugli esterni, ma è impalpabile).
Nico Paz 5 - L'Udinese non lo fa accendere mai, viaggia a ritmi bassi per il campo risultando sempre prevedibile.
Douvikas 5,5 - Si muove molto, ma con scarsi risultati, viene chiuso praticamente sempre e trova spazio per una sola conclusione che non crea problemi a Okoye (dal 59' Vojvoda 5,5 - Non cambia granchè sulle corsie laterali con il suo subentro).
Fabregas 5,5 - I suoi non subiscono molto, ma producono ancora meno rispetto all'attenta Udinese. Davanti Fabregas le prova a tutte, ma i suoi non riescono mai a trovare i ritmi giusti.
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