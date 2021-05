Udinese, dalla Bulgaria: pronta offerta da 1,5 milioni per Caicedo del CSKA Sofia

vedi letture

Jordi Caicedo, attaccante del CSKA Sofia, è nel mirino dell'Udinese, che stando a quanto riportato da sportal.bg sarebbe pronta a offrire al club bulgaro 1,5 milioni i euro per battere la concorrenza di Basilea e PSV Eindhoven. In questa stagione il giocatore ha siglato 6 gol in 12 partite con la maglia del suo attuale club, più 3 in 5 gare in coppa.