Udinese, De Maio: "Contento della mia prestazione, non era facile dopo la lunga assenza"

vedi letture

Al termine del convincente successo sul Sassuolo, il centrale difensivo bianconero Sebastien De Maio ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Una grande vittoria che conclude una serie di partite molto difficili. Fare 7 punti in tre partite è molto importante e stiamo facendo bene soprattutto per quello che è l'atteggiamento della squadra. Personalmente sono contento di aver risposto bene, non era facile dopo così tanto tempo senza giocare ma mi sono sempre allenato bene e sono rimasto fisso sull'obiettivo di iniziare a riprendere un po' di minutaggio, il Mister mi ha premiato e spero di poter continuare come fatto oggi. Non so dove possiamo arrivare ma ci mancano 8 punti all'obiettivo salvezza e una volta raggiunto quello vedremo dove possiamo arrivare".