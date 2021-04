Udinese, De Maio scrive a Nestorovski: "So benissimo che sei uno forte, supererai l'ostacolo"

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha dedicato un lungo post al compagno Ilija Nestorovski, operato per la rottura del legamento crociato, tramite un post su Instagram: "Brate mio inizio questo piccolo montaggio con una foto dove ti abbraccio perché in questo momento ne hai proprio bisogno, so quanto stai soffrendo per l’accaduto, per gli obbiettivi che avevi e soprattutto per l’Europeo che dovevi fare con la tua nazionale traguardo storico per voi.. oggi ti sei operato ma sappi che da domani pian piano inizierà la tua risalita ed io sarò vicino a te ad aiutarti ... non ti mollo e di conseguenza non mollerai neanche tu ma questo lo so benissimo perché tu sei uno forte e so che questo ostacolo lo supererai forse con tanta fatica ma lo supererai alla grande ..dai brate ti voglio più forte di prima .. tvb 😘 @nestoro30".