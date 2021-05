Udinese, Gotti su De Paul: "Fa piacere che una sua grande prestazione non faccia più notizia"

vedi letture

Dopo il pareggio in casa contro il Bologna è arrivato il commento di Luca Gotti, che ha parlato così ai microfoni di Udinese TV: "È brutto avere dei rimpianti, dovremmo fare delle riflessioni per fissare gli errori e non ripeterli ma anche oggi siamo riusciti diabolicamente a reiterare gli stessi errori. Abbiamo regalato il gol come a Benevento e quella dei rigori è diventata ormai una striscia anche difficile da definire. La partita di domenica contro la Juventus ha lasciato in tutti grande delusione e oggi la squadra nel primo tempo ha giocato con grande personalità sia nella gestione della palla che in fase difensiva. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza e c'era un risultato da difendere, lì la partita diventa di gestione del risultato e abbiamo più volte cercato di trovare il modo di chiudere la partita". Il tecnico bianconero si è poi soffermato su un episodio in particolare: "C'è da dire anche che forse l'arbitro ha graziato Schouten per un secondo giallo, fatto sta che poi il gol ce lo siamo fatti da soli. De Paul? Mi fa piacere che una sua grande prestazione non faccia più notizia perché è indice di un grande rendimento calcistico, impreziosito poi dai gol e dagli assist. Abbiamo un ottimo rapporto e per noi è molto prezioso. Becao? Non so nulla ma pare che si sia fermato immediatamente per non rischiare nulla, gli esami delle prossime ore ci sapranno dire di più".