Live TMW Udinese, Gueye: "Sto migliorando rispetto a inizio stagione"

17.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza , giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Parma nel trentatreesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.40 - Inizia la conferenza stampa.

Un buon impatto sulla gara:

"Per quanto mi riguarda non abbiamo giocato male, abbiamo cercato di fare la nostra gara senza però riuscire a portare a casa punti. Sto constatando dei progressi per me e questo grazie a staff e squadra, la fase iniziale del campionato per me è stata complicata. Sto migliorando e mi sento meglio, posso dare il mio contributo".



Il tuo ruolo?

"Posso giocare come punta, ma anche come trequartista in base alle richieste del mister. Se mi chiede di fare il 9 giocherò centrale, altrimenti posso giocare anche sulla trequarti, fare la mezzapunta non è un problema".

17.43 - Finisce la conferenza stampa.