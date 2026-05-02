Udinese, Kabasele: "Ricordiamo che Ehizibue a Milano è stato fischiato. Chiudiamo senza ko"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha commentato così la partita contro il Torino vinta per 2-0 ai microfoni di Dazn : "Bellissima giornata, non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto Okoye, perché se fosse stato uno a zero per loro sarebbe stata un'altra partita per cui è anche lui è stato un protagonista".

Com'è stato l'omaggio a Ehizibue?

"Abbiamo un bel gruppo, Ehizibue non ha avuto momenti positivi, ricordiamo che a Milano è stato fischiato. E' un ragazzo che lavora tanto, è sempre umile e rimane concentrato".

Stagione da record?

"L'obiettivo minimo sono i cinquanta punti ma abbiamo fame e siamo a un punto dall'ottavo posto. Dobbiamo provare a chiudere senza sconfitte".