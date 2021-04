Udinese, Marino: "Abbiamo una classifica soddisfacente, stagione in linea con gli obiettivi"

"Inzaghi non si aspettava la nostra classifica? Pensava potessimo essere ancora più in basso? Battute a parte, credo che l'Udinese stia disputando una stagione in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Siamo dodicesimi e non siamo mai stati coinvolti in pieno nella zona retrocessione. Certamente siamo reduci da qualche risultato negativo e vogliamo invertire la rotta". Così il direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino a DAZN.