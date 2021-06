Udinese, nuovo incontro con Gotti ma il club prende tempo: Maran l'alternativa

L'Udinese non prenderà una decisione sulla panchina prima dell'inizio della prossima settimana. Anche ieri la dirigenza ha incontrato Gotti che resta in corsa per la conferma ma che non è certo di restare. Detto che la pista che portava a Paolo Zanetti si è complicata, resiste l'ipotesi di affidarsi a Rolando Maran, già in corsa per i bianconeri prima dell'arrivo di Velazquez. Non è da escludere che, proprio come accadde per lo spagnolo o per Tudor, alla fine Pozzo non scelga il nome di un allenatore ancora mai nominato dalla stampa. A riportarlo è Il Gazzettino.