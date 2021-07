Udinese, Nuytinck: "Ormai mi sento una colonna della squadra, non vedo l'ora di iniziare"

Da casa Udinese, nel corso di una conferenza marketing svoltasi in mattinata sulla nuova maglia 'Away' che i bianconeri indosseranno la prossima stagione, arrivano dichiarazioni da parte di Bram Nuytinck: "Se mi sento una colonna di questa squadra? Penso di sì, di essere ormai una colonna, non vedo l’ora di iniziare, nell’ultimo anno siamo cresciuti con questa squadra, questo mister e questo grande club, ho grande voglia di cominciare. Sono entusiasta io come i miei compagni, questa seconda maglia inoltre è bellissima".