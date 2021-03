Udinese, Okaka: “Abbiamo giocatori superiori. De Paul? Ce lo teniamo stretto”

L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka è intervenuto ai microfoni di Sportitaliamercato per parlare della situazione attuale dei friulani. “Si respira un’aria bellissima ed abbiamo giocatori di grande potenzialità come Musso, De Paul e Pereyra che hanno una qualita’ superiore. Bonifazi è un altro ragazzo che ci ha dato una mano, è un giocatore che mi ha sorpreso molto. Ad Udine ci sono calciatori forti ma che hanno anche un carattere straodrinario. Il nostro scopo è quello di alzare sempre il livello, all’inizio abbiamo avuto alcuni momenti difficili ma ci siamo riuniti e abbiamo tirato fuori la vera anima del gruppo. Venire al campo è diventato un piacere, l’atmosfera è fantastica e nei prossimi mesi possono succedere tante cose. L’obiettivo rimane comunque quello dei 40 punti”. Su De Paul: “Di lui vorrei sottolineare l’approccio, anche in allenamento. E’ un ragazzo che ha qualcosa in più, siamo fortunati ad averlo in squadra e cercheremo di tenercelo stretto il più possibile”.