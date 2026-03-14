Udinese, Okoye sul gol annullato a Conceicao: "Koopmeiners mi copriva, decisione giusta"

Tra i migliori in campo dell'Udinese nel ko interno per 0-1 contro la Juventus c'è sicuramente il portiere Maduka Okoye, che con le sue parate ha tenuto a galla la sua squadra. Al termine della partita ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport il ko: "E' un peccato perché avevamo l'opportunità di prendere almeno un punto, ma la Juve è troppo forte e dobbiamo pensare alla prossima"

Come ha vissuto l'episodio del gol annullato a Conceicao?

"Koopmeiners era nella mia visuale e così è molto difficile per me parare quella palla. Penso che l'arbitro abbia fatto bene ad annullare il gol"

Runjaic ha detto che non ha bisogno di motivarvi: conferma?

"Sì, siamo molto carichi, perché tutti insieme vogliamo risalire la classifica e fare un grande finale".

Com'è giocare contro un giocatore come Yildiz?

"Lui è fortissimo, veramente fortissimo. Se va nel uno contro è difficile per tutti i difensori del mondo contenerlo. E' un grande giocatore, ha una qualità che mette in mostra in ogni partita"