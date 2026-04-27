Live TMW Udinese, Okoye: "Sensazione di aver perso due punti, questo è il calcio"

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22.47 - L'Udinese viene raggiunta al 93esimo da Daniel Maldini e strappa un punto all'Olimpico contro la Lazio. Tra pochi minuti il portiere bianconero Maduka Okoye interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.11 - È iniziata la conferenza stampa di Maduka Okoye.

C'è più rammarico per i due punti persi o soddisfazione per il punto guadagnato?

"Penso che in questo momento abbiamo la sensazione di aver perso due punti. Già domani capiremo che abbiamo ottenuto un punto importante a Roma, con la Lazio non è mai facile. Siamo tristi in questo momento, ma dobbiamo andare avanti".

Cosa vi è mancata in quell'ultima azione che ha portato al gol del 3-3?

"Questo è il calcio, è un peccato aver preso questo gol nel finale. È stata una bella partita da vedere, dobbiamo vedere cosa c'è da migliorare per andare avanti in questo finale di stagione".

23.13 - È terminata la conferenza stampa di Kosta Runjaic.