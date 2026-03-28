Udinese, Zarraga dopo l'amichevole: "Importante per prendere ritmo in vista del campionato"
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Dopo il Derby del Friuli giocato a Pordenone, al sito ufficiale dell'Udinese ha parlato Oier Zarraga:
"Queste amichevoli durante la sosta sono importanti, soprattutto per chi gioca di meno, che può prendere sensazioni e trovare il ritmo. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, perché inizierà la settimana che ci porta al Como".
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