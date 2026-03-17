Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Zarraga: "Non è facile giocare per pochi minuti, ma darò tutto per aiutare la squadra"

Udinese, Zarraga: "Non è facile giocare per pochi minuti, ma darò tutto per aiutare la squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:26Serie A
Daniel Uccellieri

Oier Zarraga, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto durante Udinese Tonight, trasmissione in onda su TV 12. Lo spagnolo è tornato sulla sfida affrontata contro la Juventus lo scorso sabato sera al Bluenergy Stadium e soprattutto sul tanto dibattuto ruolo in cui è stato schierato, che non era il suo.

Queste le sue parole riportate da Tuttoudinese.it: "Sapevamo che era una squadra forte, una delle squadre contro cui abbiamo giocato con un idea di gioco chiara ed eseguita bene. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti e concentrarci sulle prossime gare per capire a che punto possiamo arrivare nella nostra stagione".

"Il ruolo di sabato non è stato una sorpresa per me, ne avevo parlato con il mister. Non ero molto allenato ma ho cercato di fare il meglio possibile. La Juventus è una delle squadre con gli esterni più forti, sapevamo non sarebbe stata semplice. Qualsiasi cosa il mister mi chieda o mi chieda la società io la faccio, lo facevo anche in Spagna".

Zarraga non sempre trova spazio in campo o capita che possa giocare per pochi minuti a partita, senza trovare così una vera e propria costanza. Ma lui non demorde, anzi; si rende disponibile per la squadra qualsiasi cosa serva: "Non è facile quando a volte giochi dieci minuti, a volte cinque, a volte non giochi…Ma io sono preparato ad essere pronto per la squadra, ad aiutare il più possibile ad arrivare a raggiungere gli obiettivi".

"Sarò sincero, ho perso la mia marcatura due volte, due occasioni loro ed una è stata un gol. Abbiamo provato così e non è andata bene, ma si può sempre migliorare. Che ruolo mi manca? Il portiere, l'attaccante...Ma forse sono troppo basso per fare questi ruoli".

Sempre sulla sfida contro la Juventus ha poi aggiunto: "Due esterni forti come quelli della Juventus mi hanno messo in difficoltà. Giocatori che cercano soluzioni in spazi che magari tu non vedi e lo fanno così velocemente non sono facili da affrontare..Io sono positivo e so che per aiutare posso anche migliorare in questo ruolo qui, ma contro la Juventus chiaramente non è andata come volevo".

"A me hanno insegnato che quando giochi non chiedi nulla all'allenatore e quando non giochi devi fare lo stesso, devi continuare ad allenarti e basta. Forse non sto giocando quanto volevo, ma sto trovando un po' di spazio e ogni volta che ho l'opportunità cerco di aiutare la squadra".

Sulla città di Udine e le persone: "Udine per me è la città perfetta, mi piace la tranquillità e i tifosi sono tutti rispettosi. Quando mi fermano dicono sempre belle cose e hanno molto rispetto, per me è una città perfetta".

Sul rapporto con Runjaic e sui prossimi obiettivi della squadra: "Il calcio spagnolo e il calcio italiano sono molto diversi. Io con il mister parlo molto e credo che abbia una buona personalità; abbiamo fatto belle partite contro grandi squadre. Contro la Juventus non è andata bene, ma adesso dobbiamo concentrarci soprattutto sulle squadre vicine a noi e fare male a loro. Siamo un bel gruppo e dobbiamo fare il possibile per raggiungere l'obiettivo 50 punti e cercare di essere la migliore Udinese".

Articoli correlati
Troppa Juventus per l'Udinese: gli accorgimenti tattici di Runjaic non portano risultati... Troppa Juventus per l'Udinese: gli accorgimenti tattici di Runjaic non portano risultati
Udinese, rebus in mediana verso la Viola. Il Messaggero Veneto: "Dubbio sul capitano"... Udinese, rebus in mediana verso la Viola. Il Messaggero Veneto: "Dubbio sul capitano"
Udinese, sondaggi in Spagna per Zarraga. Anche Lovric ha mercato, ma in Italia Udinese, sondaggi in Spagna per Zarraga. Anche Lovric ha mercato, ma in Italia
Altre notizie Serie A
Atalanta, a breve la conferenza stampa di Isak Hien pre Champions Live TMWAtalanta, a breve la conferenza stampa di Isak Hien pre Champions
Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions Live TMWAtalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions
Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"... Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"
Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può... Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può gestire
Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola
Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore... Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore di Leao
Manganiello a Dumfries: "Avete ancora 10 minuti per poter vincere". L'audio da Inter-Atalanta... Manganiello a Dumfries: "Avete ancora 10 minuti per poter vincere". L'audio da Inter-Atalanta
L'agente di Parisi: "È uno dei più forti in Serie A. Se Fabregas spende belle parole... L'agente di Parisi: "È uno dei più forti in Serie A. Se Fabregas spende belle parole per lui..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan prova a dimenticare domenica: stretta di mano Leao-Pulisic per allontanare le tensioni
Immagine top news n.1 Niente scambio di persona sul giallo a Wesley. Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma
Immagine top news n.2 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine top news n.3 Inter-Atalanta, Tommasi a Open VAR: "Su Frattesi era rigore. Regolare il gol di Krstovic"
Immagine top news n.4 Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli
Immagine top news n.5 Stop a Open VAR e alle proteste dei dirigenti: pronta la rivoluzione degli arbitri in Serie A
Immagine top news n.6 Milan, stop al rinnovo di Leao. Non c'è nessun club interessato, solo uno l'estate scorsa
Immagine top news n.7 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, a breve la conferenza stampa di Isak Hien pre Champions
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions
Immagine news Serie A n.3 Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"
Immagine news Serie A n.4 Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può gestire
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola
Immagine news Serie A n.6 Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore di Leao
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Da Palermo-Juve Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Entella, Marconi: "Col Pescara serviranno umiltà e determinazione. La sofferenza porterà gioia"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Sampdoria, Calabro: "Serve una grande prestazione. Panchina arma in più"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, arriva l'ok della FIGC per Cole. L'inglese questa sera sarà in panchina
Immagine news Serie B n.6 La Lega B accoglie la prima promossa dalla Serie C: "Benvenuto Lanerossi Vicenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Potenza-Latina: De Giorgio e Volpe alla vigilia della finale d'andata
Immagine news Serie C n.2 Catania, William Viali è il nuovo allenatore. Accordo fino al giugno 2027
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: squalificati tre dirigenti, due allenatori e tanti altri
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, maglie consegnate ai tifosi dopo le proteste: multa a tutta la squadra
Immagine news Serie C n.5 Lerda: "Vicenza, promozione costruita su società, gruppo e continuità. In B serviranno innesti"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza in Serie B, Gallo: “Promozione straordinaria. Il Cammino di Santiago mi ha cambiato la carriera”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?