Troppa Juventus per l'Udinese: gli accorgimenti tattici di Runjaic non portano risultati

L’Udinese chiude la gara contro la Juventus con una sconfitta per 0-1 dove però la Vecchia Signora ha avuto diverse chance per segnare il secondo, vedendosi annullato anche il centro dello 0-2 firmato Conceicao. Una squadra friulana in difficoltà nel rispondere alla qualità messa in campo dai piemontesi, con poche occasioni da gol create. Quelle poche però sono state anche vanificate o da scelte errate, vedasi Zaniolo e Atta, oppure fallite clamorosamente, come la chance di Ekkelenkamp che da due passi spreca tutto mandando fuori.

Viste le assenze, mister Kosta Runjaic decide di schierare la formazione vista nell’avvio della ripresa contro l’Atalanta. Quindi dentro Zarraga come esterno tutta fascia ed Ehizibue scala sulla linea dei tre centrali, mandando in panchina il giovane Mlacic dopo le difficoltà mostrate a Bergamo. Una scelta che paga poco, anzi pochissimo, perché se sulla sinistra Kamara ha problemi nei duelli ma regge, sulla destra la Juventus viaggia senza grossi problemi. Spalletti dirotta lì Yildiz e nasce il gol vittoria firmato Boga.

Il tecnico friulano ha poi spiegato la scelta in conferenza stampa, appellandosi alle assenze con una Juventus che, dato di fatto, si è dimostrata oggettivamente superiore. Resta però la sensazione di aver così lasciato pasteggiare la Vecchia Signora, che ha vinto grazie proprio a un gioco efficace sulle corsie. Contro il Genoa la speranza è di riavere almeno Solet, dando così vita a qualche equivoco tattico in meno e per poter così rivere un’Udinese più simile a quella vista contro la Fiorentina e per larghi tratti contro l’Atalanta.