Udinese, rebus in mediana verso la Viola. Il Messaggero Veneto: "Dubbio sul capitano"
Kosta Runjaic riflette sulla formazione da opporre alla Fiorentina e il dubbio principale riguarda la mediana. Per la prima volta il tecnico valuta l’ipotesi di lasciare fuori Jesper Karlstrom, fin qui uno dei punti fermi. Il rigore causato a Bologna e lo scivolone di Lecce hanno acceso un campanello d’allarme, anche considerando la diffida che accompagna lo svedese.
Le alternative non mancano. Zarraga è la soluzione più lineare, dopo l’ingresso positivo al Dall’Ara. Più strutturata l’ipotesi Piotrowski davanti alla difesa, con Miller opzione per garantire maggiore fisicità. Sul tavolo anche il cambio modulo: dal 3-5-2 rilanciato a Bologna al possibile 4-4-2.
Tema centrale pure il ruolo di Ekkelenkamp, escluso inizialmente nell’ultima uscita. Nel 3-5-2 potrebbe agire da interno destro, mentre nel 4-4-2 verrebbe schierato largo, come contro il Sassuolo. In difesa l’assenza di Solet impone scelte obbligate: spazio a Bertola, Kabasele e Kristensen, con Ehizibue e Zemura sugli esterni nel centrocampo a cinque.
In attacco confermata la coppia Zaniolo-Buksa, in attesa del recupero di Davis. Il numero 10 cerca il gol, mentre Buksa è chiamato a dare maggiore presenza rispetto a Bologna. Runjaic scioglierà le riserve a ridosso del match, consapevole che la Fiorentina non sarà quella vista in difficoltà in coppa.
