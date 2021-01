UEFA Team of the Year, ecco l'11 scelto dai tifosi: Ronaldo unico italiano in rosa

L'UEFA ha da poco svelato il "Team of the Year 2020" scelto dai tifosi tramite il sito ufficiale della Federazione europea. Grande presenza del Bayern Monaco trionfatore in Champions League e consueta presenza per Cristiano Ronaldo, unico rappresentante della Serie A, e Lionel Messi. Ecco l'undici scelto dai tifosi:

Team of the Year 2020 (4-2-3-1): Neuer (Bayern); Kimmich (Bayern), Ramos (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Davies (Bayern); Thiago Alcantara (Bayern), De Bruyne (Man City); Ronaldo (Juventus), Messi (Barcellona), Neymar (PSG); Lewandowski (Bayern)

