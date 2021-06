ufficiale Ashley Young è un nuovo giocatore dell'Aston Villa

Niente Inter per Ashley Young, come raccontato negli scorsi giorni. L'inglese, a cui sarebbe scaduto il contratto con i nerazzurri a fine mese, ha trovato un accordo totale con l'Aston Villa, ed è ufficialmente un nuovo giocatore dei clarets, con cui ha svolto (e superato) le visite mediche in queste ore. L'ex capitano del Manchester United arriva a parametro zero, firma un biennale, a circa tre milioni di euro annui.