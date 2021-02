ufficiale Bologna, ecco Valentin Antov. Il difensore arriva dal Cska Sofia

vedi letture

Adesso è ufficiale: proviene dalla Bulgaria il nuovo difensore per il Bologna. Si tratta di Valentin Antov, capitano del Cska Sofia classe 2000 che arriva con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a tre milioni di euro in caso di permanenza in Serie A dei rossoblù. Il suo contratto è stato depositato in Lega.