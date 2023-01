ufficiale Bologna, saluta Juwara. L'attaccante passa in prestito con diritto all'Odense

Musa Juwara lascia il Bologna per una esperienza in prestito. L'attaccante si è legato all'Odense, come annuncia il sito ufficiale del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Odense Boldklub per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2023 dell’attaccante Musa Juwara, con opzione per l’acquisizione definitiva".