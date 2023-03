ufficiale Danilo e la Juventus avanti insieme. Il difensore ha rinnovato fino al 2025

È ufficiale il rinnovo di Danilo con la Juventus fino al 2025. A dare la notizia è lo stesso club bianconero con un comunicato attraverso i propri canali:

"Anima. Guerriero. Leader. Queste tre semplici parole descrivono il Danilo giocatore, ma anche e soprattutto il Danilo uomo. E anche nell'ultima partita disputata, il Derby della Mole di martedì 28 febbraio, con il gol segnato sul finale di primo tempo ha dato prova di tutta la sua leadership. Sin dal suo arrivo alla Juventus, nell'agosto del 2019, si intuì che il suo attaccamento alla nostra maglia sarebbe potuto diventare molto stretto. E così è stato, anche fuori dal campo. È diventato un punto di riferimento e il suo legame con i nostri colori, da oggi, diventa ancora più forte. Dani, infatti, sarà bianconero fino al 2025. La sua storia e quella della Juventus, dunque, proseguiranno insieme e non potremmo essere più felici.

La sua avventura a Torino è iniziata tre anni e mezzo fa e di strada ne abbiamo percorsa tanta, sempre insieme. E ci sono i numeri a confermarlo: 142 presenze, di cui 128 da titolare. Dani ha sempre messo la squadra prima di tutto e tutti.

La sua storia in bianconero si è costruita partita dopo partita, al punto da diventare imprescindibile per la Juve e a far diventare la Juve imprescindibile per lui. Con il nostro Club, infatti, ha totalizzato il numero più alto di presenze in carriera. Presenze che hanno reso Dani, dal suo arrivo in bianconero nella stagione 2019/2020, il difensore della Juve con più partecipazioni a rete contando tutte le competizioni (17, frutto di otto reti e nove assist). Il penultimo gol in ordine temporale, arrivato all'Allianz Stadium contro l'Atalanta il 22 gennaio scorso, tra quelli messi a segno in bianconero è anche quello dal valore simbolico più importante per il momento storico nel quale è arrivato.

Una presenza costante la sua. È uno dei due giocatori presenti in rosa, insieme a Kostić, che nella stagione in corso ha preso parte a tutte le gare di Serie A 2022/2023 (24). Dani, in due parole, è una splendida certezza. E da oggi, ancora di più!".