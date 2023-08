ufficiale Genoa, preso l'islandese Thorsteinsson. Si è messo in mostra all'Europeo U19

Innesto islandese per il Genoa, che per la Primavera si assicura dal Breidablik il centrocampista offensivo islandese Agust Orri Thorsteinsson. Classe 2005, è stato uno dei giocatori più interessanti degli ultimi Europei Under 19. Per lui 15 presenze nella prima squadra del Breidablik, oltre ad una breve esperienza nelle giovanili del Malmo, in Svezia.