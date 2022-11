ufficiale Juventus, rinnovo fino al 2024 per il classe 2004 Giulio Doratiotto

Rinnovo fino al giugno 2024 per Giulio Doratiotto, centrocampista classe 2004, della Juventus Primavera allenata da Paolo Montero. Per il ragazzo di Portogruaro in stagione 15 presenze fra campionato e Youth League con 4 assist all'attivo.