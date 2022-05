ufficiale La Juve perde un giovane talento. Manuel Pisano si accasa al Bayern

vedi letture

La Juventus perde un giovane talento, che a 16 anni emigra in Germania. Si tratta di Manuel Pisano, attaccante del 2006 che ha firmato per il Bayern Monaco e giocherà per la squadra giovanile dei bavaresi. Per lui è già pronta la maglia numero 9, fa sapere il club. Il direttore delle giovanili, Holger Seitz, ha così dichiarato: "Manuel ha già dimostrato in Italia grandi qualità per la giovane età. Col suo fisico e la sua freddezza sotto porta, ha tutte le doti che caratterizzano un centravanti di successo. Siamo felici che abbia deciso di muovere i suoi prossimi passi al Bayern".