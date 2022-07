ufficiale La Juventus cede il talento Chibozo all'Amiens in prestito con diritto

Addio temporaneo ma ufficiale per uno dei giovani talenti della cantera della Juventus, come pubblicato poco fa dai bianconeri sui propri canali. Ange Josuè Chibozo si trasferisce all'Amiens in prestito con obbligo di riscatto.