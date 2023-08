ufficiale Lazio, depositato il contratto del giovane Bosi. Arriva dall'Atletico Madrid

Nuovo innesto per il settore giovanile della Lazio. Il club biancoceleste ha depositato il contratto di Gioele Bosi, portiere classe 2007 che arriva a titolo definitivo dall'Atletico Madrid.

Nato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Bosi già da diversi mesi si allenava con la società biancoceleste ma non poteva essere tesserato fino al raggiungimento dei 16 anni. Ma ora tutto è stato definito, col suo contratto regolarmente depositato in Lega.