ufficiale Lazio, Escalante va al Cadice. Prestito con obbligo condizionato

Era nell'aria, adesso è ufficiale: Gonzalo Escalante è un nuovo giocatore del Cadice. Come anticipato da TMW, è stato raggiunto un accordo per il prestito del centrocampista, che ha già superato le visite mediche e si unirà da mercoledì agli allenamenti. L'accordo prevede un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ed altri requisiti.