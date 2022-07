ufficiale Mandragora è della Fiorentina: alla Juventus 8,2 milioni più bonus

Adesso è ufficiale: la Juventus ha ceduto alla Fiorentina Rolando Mandragora a titolo definitivo con un'operazione da 8,2 milioni come parte fissa più un milione di bonus al raggiungimento di specifici obiettivi. Un'operazione che, secondo il comunicato del club bianconero, ha portato a una minusvalenza di 1,3 milioni per i conti della Vecchia Signora. Ecco il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni, pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2021/2022 pari a € 1,3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".