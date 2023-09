ufficiale Milan, sul gong la cessione di Ballo-Touré. Girato in prestito al Fulham

vedi letture

Il Milan chiude il mercato estivo piazzando uno dei giocatori rimasti in rosa ma fuori dai piani di Pioli. Si tratta di Fodé Ballo-Touré, passato al Fulham con la formula del prestito. Ecco il comunicato ufficiale del club londinese: "Il Club è lieto di confermare l'arrivo di Fodé Ballo-Touré dal Milan. Terzino sinistro 26enne, Ballo-Touré ha firmato in prestito per il resto della stagione 2023/24.

Ballo-Touré è cresciuto nelle giovanili del Paris-Saint Germain, ma ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore dopo essersi trasferito al Lille. Le sue prestazioni nella prima metà della stagione 2018/19 avrebbero aiutato il Lille a raggiungere il secondo posto in Ligue 1, ma hanno anche aperto la strada al trasferimento da 11 milioni di euro al Monaco a gennaio. Dopo due anni e mezzo e 74 presenze con otto assist, Ballo-Touré ha campionato un nuovo campionato con il Milan in Serie A.

Nel suo primo anno ha vinto uno scudetto, seguito dalla corsa alle semifinali di Champions League la scorsa stagione. Nato in Francia, Ballo-Touré si qualifica per il Senegal attraverso la madre, facendo il suo debutto in nazionale nel 2021, prima di aiutarli a vincere la Coppa d'Africa per la prima volta nella loro storia l'anno successivo. Ora ha 15 presenze in Senegal a suo nome".