ufficiale Roma, ceduto Shomurodov al Cagliari in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Adesso è ufficiale: Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stata la Roma con il seguente comunicato: "L’AS Roma comunica di aver ceduto al Cagliari a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Eldor Shomurodov. In giallorosso, l'attaccante ha collezionato 48 presenze e 6 reti. Nel 2023, ha vestito la maglia dello Spezia. In bocca al lupo, Eldor!".

Il Tweet.



🤝 Eldor Shomurodov ceduto a titolo temporaneo al Cagliari con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. In bocca al lupo, Eldor!

📄 https://t.co/loojcRREvp#ASRoma pic.twitter.com/bSQTXLR6Kz — AS Roma (@OfficialASRoma) July 27, 2023

Le cifre dell'accordo: arriva in prestito con diritto di riscatto

L'uzbeko è il primo rinforzo per l'attacco di Ranieri. Nella mattinata di ieri ha svolto le visite mediche e oggi si è unito ai nuovi compagni. Sarà per lui una stagione importante, in cui cercare il pronto riscatto dopo le deludenti esperienze in quel di Roma e La Spezia. Il sodalizio capitolino ha concesso la formula del diritto di riscatto a circa 9 milioni, nonché il pagamento del 50% dell'ingaggio.

Primo allenamento già svolto.

Eldor Shomurodov si è già allenando a Saint Vincent, sede del ritiro in cui il Cagliari resterà fino al prossimo 4 agosto: la squadra allenata da Claudio Ranieri aveva infatti ottenuto il nulla osta dalla Roma per fare l'allenare l'uzbeko, reduce dalla retrocessione con la maglia dello Spezia e intenzionato a rilanciarsi nell'isola, con il resto del gruppo.