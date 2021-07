ufficiale Roma, saluta Justin Kluivert. L'olandese al Nizza in prestito con opzione per il riscatto

Justin Kluivert lascia la Roma. L’esterno offensivo olandese, arrivato in giallorosso nel 2020 e già l’anno scorso in prestito al Lipsia, è un nuovo giocatore del Nizza. Ad annunciarne il trasferimento, in prestito con opzione per il riscatto, è lo stesso club francese attraverso i suoi canali ufficiali.