ufficiale Spezia, tesserato Stijepovic dalla Sampdoria

Nuovo arrivo in casa dello Spezia. E' stato infatti messo sotto contratto Ognjen Stijepovic (21), attaccante serbo svincolato dalla Sampdoria. Un'operazione similare a quella che ha portato al portiere bosniaco Petar Zovko (19).

Ora lo Spezia girerà il giocatore in prestito in serie C, con destinazione probabile la Carrarese.

Giunto in blucerchiato nell'inverno 2018, Stijepovic è stato poi ceduto a titolo temporaneo a Pistoiese, Alessandria e Grosseto.