ufficiale Stroppa risolve con il Monza, tutto pronto per il suo approdo alla Cremonese

Ufficiale la risoluzione del contratto tra Giovanni Stroppa e il Monza. Lo comunica il club brianzolo mediante una nota, adesso per l'allenatore è tutto pronto per accettare la chiamata della Cremonese, dove prenderà il posto lasciato vacante da Ballardini dopo l'esonero giunto in giornata. Ecco quanto si legge all'interno del comunicato appena diramato:

"AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto con Giovanni Stroppa. Il Club augura a mister Stroppa le migliori soddisfazioni per il prosieguo professionale, ricordandolo sempre con stima e affetto per aver portato il Monza a una storica promozione in Serie A".