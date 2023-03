ufficiale Torino, blindato il giovane Gineitis col rinnovo di contratto fino al 2026

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2026.

Gineitis, classe 2004, è giunto al Torino nel gennaio 2022 andando a rinforzare la rosa della formazione Primavera con la quale ha collezionato 30 presenze e segnato 6 gol. Le sue qualità tecniche, la serietà e la costanza negli allenamenti lo hanno portato ben presto in orbita Prima Squadra: dal ritiro invernale in Spagna all'ingresso in pianta stabile nella rosa guidata dal tecnico Juric, sino all'esordio in Serie A il 10 febbraio scorso, a San Siro contro il Milan. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!