ufficiale Venezia, rinnovo fino al 2025 per Domen Crnigoj: il comunicato del club

Rinnovo di contratto per Domen Crnigoj con il Venezia, fino al 30 giugno 2025. Questo il comunicato del club arancioneroverde: "Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del nazionale sloveno Domen Črnigoj, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2025.

Il centrocampista classe 1995, che finora ha disputato 48 partite con la maglia del Venezia FC totalizzando sei gol ed un assist, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in serie A del Club arancioneroverde.

A livello internazionale, Črnigoj ha collezionato 21 presenze con la maglia della Slovenia e quest'anno ha giocato sei delle otto partite di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2022.

“Sono molto contento di aver rinnovato sino al 2025, sono venuto qui per vivere il sogno della Serie A - ha affermato Črnigoj - e ora questo sogno si è avverato. Ora il mio obiettivo è rimanere qui il più a lungo possibile, in una città meravigliosa e con dei splendidi tifosi, e mantenere questo sogno vivo aiutando questa squadra che per me è come una famiglia a raggiungere la salvezza”.

Congratulazioni, Domen".