ufficiale via dal Genoa senza lasciare traccia, Joel Asoro riparte dal Djurgarden

Al Genoa nella prima parte di stagione senza mai lasciare traccia né esordire, l'attaccante svedese di origini ghanesi Joel Asoro torna in patria per rilanciare la sua carriera.

Asoro a gennaio è rientrato allo Swansea, club che l'aveva ceduto in prestito alla società rossoblù. E il club gallese, a sua volta, quest'oggi l'ha ceduto a titolo definitivo al Djurgarden: contratto di 4 anni per il calciatore classe '99.