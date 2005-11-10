Si chiude definitivamente l'era Vlahovic? Kolo Muani indosserà la numero 9 della Juventus
Dopo Kerim Alajbegovic, la Juventus si appresta ad annunciare anche Randal Kolo Muani. Un doppio innesto in attacco che va a modificare in maniera sostanziale il reparto offensivo di mister Luciano Spalletti.
Passaggio di consegne
In particolare, l'ufficialità imminente di Kolo Muani - che stamani ha sostenuto le visite mediche dopo il suo arrivo da Parigi - chiude un lungo inseguimento durato mesi, che regala alla Juventus un attaccante indispensabile soprattutto dopo la partenza per fine contratto di Dusan Vlahovic. Per un passaggio di consegne non solo simbolico.
Il nuovo 9 della Juventus
Secondo quanto raccolto, infatti, Kolo Muani indosserà la maglia numero 9 della Juventus. Proprio quella lasciata dal serbo dopo l'addio ai colori bianconeri, che per il momento dunque resta tale. Prima di Vlahovic (dal 2022), ricordiamo, gli ultimi due attaccanti ad indossare la 9 della Juventus sono stati Alvaro Morata (dal 2020 al 2022) e Gonzalo Higuain (2016-2018, 2019-2020). Inizialmente previsto in prestito oneroso (4 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato alle coppe europee (34 milioni) e bonus (10 milioni), il passaggio in bianconero sarà invece a titolo definitivo, con 38 milioni di euro di parte fissa e 12 di eventuali bonus.